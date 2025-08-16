https://ria.ru/20250816/svo-2035767944.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.08.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T12:21:00+03:00

2025-08-16T12:21:00+03:00

2025-08-16T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_287f0e908eaf0296ba6b5ad3bcd05b7e.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял более 80 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.В МО РФ добавили, что в результате уничтожены "свыше 80 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств".

https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035760714.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, херсонская область , россия, вооруженные силы рф