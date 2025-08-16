https://ria.ru/20250816/svo-2035767944.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял более 80 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.В МО РФ добавили, что в результате уничтожены "свыше 80 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств".
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
