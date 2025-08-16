Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 16.08.2025 (обновлено: 12:31 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/svo-2035767944.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 16.08.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:21:00+03:00
2025-08-16T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_287f0e908eaf0296ba6b5ad3bcd05b7e.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял более 80 боевиков, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.В МО РФ добавили, что в результате уничтожены "свыше 80 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств".
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035760714.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029492525_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_8172d06786f7c56ca3ca55dd8f151b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область , россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Запорожской и Херсонской областей, противник потерял более 80 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области", - говорится в сводке российского ведомства.
В МО РФ добавили, что в результате уничтожены "свыше 80 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств".
Уничтожение опорного пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Российские военные уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала