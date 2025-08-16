https://ria.ru/20250816/svo-2035767660.html

ВСУ за сутки потеряли свыше 170 военных в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Новая Сечь, Садки, Степное, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

