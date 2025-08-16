Рейтинг@Mail.ru
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 16.08.2025 (обновлено: 13:48 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/sudno-2035759483.html
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту - РИА Новости, 16.08.2025
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту
Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:05:00+03:00
2025-08-16T13:48:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
хвалынский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759869_0:65:667:440_1920x0_80_0_0_29354f993b68875429d455e7a5d6c29d.jpg
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По факту инцидента с регистровым судном проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории реки Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале управления. На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, что надводная часть судна, на которой видны очаги пламени, почти полностью сгорела.
https://ria.ru/20250809/peterburg-2034315101.html
саратовская область
россия
хвалынский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759869_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_7bce58756570716309e7abb100e5e62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия, хвалынский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Хвалынский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту

В Саратовской области 6 человек эвакуировали с горящей на Волге яхты

© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramПожар на судне на Волге в Саратовской области
Пожар на судне на Волге в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По факту инцидента с регистровым судном проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории реки Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале управления.
На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, что надводная часть судна, на которой видны очаги пламени, почти полностью сгорела.
Буксир Капитан Ушаков у причала в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Строящийся буксир затонул у причала судозавода в Петербурге
9 августа, 11:58
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияХвалынский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала