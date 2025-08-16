https://ria.ru/20250816/sudno-2035759483.html

На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту

На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту - РИА Новости, 16.08.2025

На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту

Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:05:00+03:00

2025-08-16T11:05:00+03:00

2025-08-16T13:48:00+03:00

происшествия

саратовская область

россия

хвалынский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759869_0:65:667:440_1920x0_80_0_0_29354f993b68875429d455e7a5d6c29d.jpg

САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По факту инцидента с регистровым судном проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории реки Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале управления. На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, что надводная часть судна, на которой видны очаги пламени, почти полностью сгорела.

https://ria.ru/20250809/peterburg-2034315101.html

саратовская область

россия

хвалынский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, россия, хвалынский район, следственный комитет россии (ск рф)