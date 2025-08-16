https://ria.ru/20250816/sudno-2035759483.html
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту - РИА Новости, 16.08.2025
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту
Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:05:00+03:00
2025-08-16T11:05:00+03:00
2025-08-16T13:48:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
хвалынский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759869_0:65:667:440_1920x0_80_0_0_29354f993b68875429d455e7a5d6c29d.jpg
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Судно сгорело на Волге в Саратовской области, все шесть пассажиров высадились и не пострадали, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По факту инцидента с регистровым судном проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По предварительным данным, утром 16 августа 2025 года в акватории реки Волга на территории Хвалынского района Саратовской области на регистровом судне с шестью пассажирами на борту произошло возгорание. В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали. Сумма ущерба устанавливается", - говорится в Telegram-канале управления. На фото, опубликованном ведомством, запечатлено, что надводная часть судна, на которой видны очаги пламени, почти полностью сгорела.
https://ria.ru/20250809/peterburg-2034315101.html
саратовская область
россия
хвалынский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035759869_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_7bce58756570716309e7abb100e5e62f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, россия, хвалынский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Хвалынский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Волге в Саратовской области сгорело судно с пассажирами на борту
В Саратовской области 6 человек эвакуировали с горящей на Волге яхты