Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области

Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области

Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области

Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере

2025-08-16T15:45:00+03:00

2025-08-16T15:45:00+03:00

2025-08-16T15:47:00+03:00

происшествия

москва

старооскольский городской округ

белгородская область

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича на два месяца", - сообщили агентству в суде. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ.

москва

старооскольский городской округ

белгородская область

