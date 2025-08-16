Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 16.08.2025 (обновлено: 15:47 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/sud-2035791165.html
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области
Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:45:00+03:00
2025-08-16T15:47:00+03:00
происшествия
москва
старооскольский городской округ
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича на два месяца", - сообщили агентству в суде. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ.
https://ria.ru/20250421/vasilev-2012572574.html
москва
старооскольский городской округ
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, старооскольский городской округ, белгородская область
Происшествия, Москва, Старооскольский городской округ, Белгородская область
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области

Замглавы Старооскольского округа Губарева арестовали по делу о растрате

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича на два месяца", - сообщили агентству в суде.
Он обвиняется в растрате в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Суд арестовал курского экс-депутата Васильева
21 апреля, 17:36
 
ПроисшествияМоскваСтарооскольский городской округБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала