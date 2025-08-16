https://ria.ru/20250816/sud-2035791165.html
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области
Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал заместителя главы Старооскольского городского округа Белгородской области по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Губарева Владимира Иосифовича на два месяца", - сообщили агентству в суде. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ.
Суд арестовал замглавы Старооскольского округа Белгородской области
