Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификации - РИА Новости, 16.08.2025
15:22 16.08.2025
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификации
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области Дмитрия Шубина, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Дмитрия Викторовича,", - сообщили РИА Новости в суде. Он обвиняется в даче взятки по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Шубин Д. В. активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину в совершении преступления, добавили в суде. По делу также проходит вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ранее он был арестован.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Гладков поручил усилить контроль за строительством фортификаций
28 июля, 11:07
 
