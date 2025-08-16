https://ria.ru/20250816/sud-2035789043.html

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификации

2025-08-16T15:22:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области Дмитрия Шубина, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Дмитрия Викторовича,", - сообщили РИА Новости в суде. Он обвиняется в даче взятки по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Шубин Д. В. активно сотрудничал со следствием и полностью признал вину в совершении преступления, добавили в суде. По делу также проходит вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ранее он был арестован.

