Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/sud-2035786540.html
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области - РИА Новости, 16.08.2025
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области
Мещанский суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:54:00+03:00
2025-08-16T14:54:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:39:639:398_1920x0_80_0_0_41325595eb1d765064a0b379eafd5156.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Зайнуллина Рустэма Шаукатовича", - сообщили РИА Новости в суде. Вместе с ним суд продлил арест второго фигуранта Вячеслава Автономова. Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вновь вернулся на пост заместителя губернатора. В конце июня Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250812/sud-2034860668.html
https://ria.ru/20250815/sud-2035543610.html
белгородская область
белгород
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976886882_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9d0e252313df643eca9d690ea6faf04d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, москва
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Москва
Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области

Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллину

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиРустэм Зайнуллин
Рустэм Зайнуллин - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Зайнуллина Рустэма Шаукатовича", - сообщили РИА Новости в суде.
Юрий Лысенко - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Суд продлил арест экс-главе администрации Новочеркасска
12 августа, 17:40
Вместе с ним суд продлил арест второго фигуранта Вячеслава Автономова.
Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вновь вернулся на пост заместителя губернатора.
В конце июня Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
Вячеслав Ахмедов перед оглашением приговора в Одинцовском городском суде. 15 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" к пяти годам колонии
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала