Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил арест заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Зайнуллина Рустэма Шаукатовича", - сообщили РИА Новости в суде. Вместе с ним суд продлил арест второго фигуранта Вячеслава Автономова. Зайнуллин вступил в добровольческий отряд "Барс-Белгород" в октябре 2024 года, а спустя полтора месяца вновь вернулся на пост заместителя губернатора. В конце июня Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее 4 миллионов рублей.
