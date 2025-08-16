https://ria.ru/20250816/sud-2035733935.html
Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о ЧП во Владивостоке
Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о ЧП во Владивостоке - РИА Новости, 16.08.2025
Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о ЧП во Владивостоке
Суд отправил второго фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T06:04:00+03:00
2025-08-16T06:04:00+03:00
2025-08-16T06:04:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Суд отправил второго фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, состояние одного из них удалось стабилизировать. В пятницу были задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Ранее в субботу суд отправил под домашний арест прораба. "С учетом позиции прокурора суд избрал второму фигуранту - начальнику строительно-монтажного участка - меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток", - сказал собеседник агентства.
