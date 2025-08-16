https://ria.ru/20250816/sud-2035733935.html

Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о ЧП во Владивостоке

Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о ЧП во Владивостоке - РИА Новости, 16.08.2025

Суд отправил под домашний арест второго фигуранта дела о ЧП во Владивостоке

Суд отправил второго фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T06:04:00+03:00

2025-08-16T06:04:00+03:00

2025-08-16T06:04:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035495389_1:0:1238:696_1920x0_80_0_0_808586824b7bcd657f3e48de4b546862.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Суд отправил второго фигуранта дела о падении с высоты людей на Владивостокской ТЭЦ-2, трое из которых погибли, под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморья. В четверг прокуратура сообщила, что несколько работников подрядной организации сорвались с высоты при работах на Владивостокской ТЭЦ-2. Следственное управление СК сообщило, что трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь. Возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". В ведомстве РИА Новости рассказали, что обрушились элементы дымовой трубы, когда работники ее чинили. В минздраве региона агентству сообщали, что двое пострадавших доставлены в реанимацию в тяжёлом состоянии, состояние одного из них удалось стабилизировать. В пятницу были задержаны начальник и прораб строительно-монтажного участка, ответственные за проведение ремонтных работ на Владивостокской ТЭЦ-2. Ранее в субботу суд отправил под домашний арест прораба. "С учетом позиции прокурора суд избрал второму фигуранту - начальнику строительно-монтажного участка - меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250815/chp-2035638587.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)