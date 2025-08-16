Рейтинг@Mail.ru
NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
06:09 16.08.2025
NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине
NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине
Американский телеканал NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
nbc
аляска
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский телеканал NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске. Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы "неопытность" Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила "мирный вывод" своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск. "Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита", - говорится в сообщении телеканала. При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу, что подобные сообщения являются ложными и Уиткофф вместе с президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине "с полным и четким пониманием" ситуации.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
россия
украина
сша
аляска
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, nbc, аляска
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, NBC, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
NBC обвинил Уиткоффа в неверном понимании позиции России по Украине

NBC: ошибка Уиткоффа могла послужить основой для саммита на Аляске

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский телеканал NBC утверждает, что неверное понимание спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом позиции России по прекращению огня на Украине могло послужить основой для "спешно организованного" саммита на Аляске.
Как пишет NBC со ссылкой на неназванного европейского чиновника и двух бывших американских чиновников, якобы "неопытность" Уиткоффа в области дипломатии высокого уровня привела к тому, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в начале августа он покинул Россию, решив, что РФ предложила "мирный вывод" своих войск из Херсонской и Запорожской областей, когда на самом деле РФ требовала вывода оттуда украинских войск.
"Неверное понимание спецпосланником Стивеном Уиткоффом позиции России по Украине могло послужить толчком к проведению в пятницу спешно организованного саммита", - говорится в сообщении телеканала.
При этом представитель Белого дома Анна Келли заявила телеканалу, что подобные сообщения являются ложными и Уиткофф вместе с президентом Дональдом Трампом работают над достижением мира на Украине "с полным и четким пониманием" ситуации.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Трамп высказался о Путине после переговоров на Аляске
