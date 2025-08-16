Рейтинг@Mail.ru
Секретарь встречавшегося с Путиным священника рассказал об обмене иконами - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:56 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/ssha-2035733224.html
Секретарь встречавшегося с Путиным священника рассказал об обмене иконами
Секретарь встречавшегося с Путиным священника рассказал об обмене иконами - РИА Новости, 16.08.2025
Секретарь встречавшегося с Путиным священника рассказал об обмене иконами
Секретарь встречавшегося с президентом России Владимиром Путиным на Аляске священника рассказал РИА Новости про иконы, которыми архиепископ Ситкинский и... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T05:56:00+03:00
2025-08-16T05:56:00+03:00
религия
россия
аляска
афон (полуостров)
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708875_0:45:2826:1635_1920x0_80_0_0_eb57e215bb6d2c0fe90badabd08245c3.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Секретарь встречавшегося с президентом России Владимиром Путиным на Аляске священника рассказал РИА Новости про иконы, которыми архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий обменялся с российским лидером: он назвал это "большой честью" и выразил надежду, что они будут выставлены в православном храме Святого Иннокентия. Путин, находившийся на Аляске для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы. "Да, состоялся обмен подарками. Президент Владимир Путин подарил его высокопреосвященству две иконы, одну с изображением Святого Германа Аляскинского и одну - Успения. Так что это была большая честь. А потом архиепископ Алексий подарил президенту Владимиру Путину икону святого Германа Аляскинского, которая была написана на горе Афон, где он провел много-много лет своей жизни. И поэтому эта икона, которую он подарил, очень важна для него", - сказал Ривас. Он также выразил надежду, что подаренные президентом РФ иконы будут выставлены в храме Святого Иннокентия. "Посмотрим, есть несколько мест, где их можно было бы разместить, но возможно (что будут размещены в соборе святого Иннокентия - ред), и я на это надеюсь", - добавил он.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html
россия
аляска
афон (полуостров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035708875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8dd90319a3ad8271f70eac640ae0082a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, афон (полуостров), владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Религия, Россия, Аляска, Афон (полуостров), Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Секретарь встречавшегося с Путиным священника рассказал об обмене иконами

Секретарь встречавшегося с Путиным священника Ривас рассказал об обмене иконами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий после возложения цветов к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий после возложения цветов к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Секретарь встречавшегося с президентом России Владимиром Путиным на Аляске священника рассказал РИА Новости про иконы, которыми архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий обменялся с российским лидером: он назвал это "большой честью" и выразил надежду, что они будут выставлены в православном храме Святого Иннокентия.
Путин, находившийся на Аляске для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему две иконы.
"Да, состоялся обмен подарками. Президент Владимир Путин подарил его высокопреосвященству две иконы, одну с изображением Святого Германа Аляскинского и одну - Успения. Так что это была большая честь. А потом архиепископ Алексий подарил президенту Владимиру Путину икону святого Германа Аляскинского, которая была написана на горе Афон, где он провел много-много лет своей жизни. И поэтому эта икона, которую он подарил, очень важна для него", - сказал Ривас.
Он также выразил надежду, что подаренные президентом РФ иконы будут выставлены в храме Святого Иннокентия.
"Посмотрим, есть несколько мест, где их можно было бы разместить, но возможно (что будут размещены в соборе святого Иннокентия - ред), и я на это надеюсь", - добавил он.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Путин передал Трампу портрет президента США, заявил Уиткофф
22 марта, 04:22
 
РелигияРоссияАляскаАфон (полуостров)Владимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала