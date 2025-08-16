Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 16.08.2025 (обновлено: 04:30 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ssha-2035721471.html
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T04:11:00+03:00
2025-08-16T04:30:00+03:00
в мире
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_6cf6d77f0ab6aa8c79b1171996b10aa5.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться."И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя ядерные потенциалы США и РФ.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035724654.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035720856_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3466a24bd74134b3872c03235f3d1129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, сша, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться

Трамп заявил, что с большим ядерным потенциалом России нужно считаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент США Дональд Трамп во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться.
"И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя ядерные потенциалы США и РФ.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Американские сенаторы положительно встречу Путина и Трампа
04:25
 
В миреАляскаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинСШАВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала