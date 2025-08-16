https://ria.ru/20250816/ssha-2035721471.html
Трамп заявил, что с ядерным потенциалом России нужно считаться
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ обладает большим ядерным потенциалом, и с этим необходимо считаться."И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя ядерные потенциалы США и РФ.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
