Сербский дипломат оценил итоги саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
04:04 16.08.2025
Сербский дипломат оценил итоги саммита на Аляске
Сербский дипломат оценил итоги саммита на Аляске
БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Страны Запада, пытавшиеся помешать успешной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, будут пытаться присоединяться к ее результатам, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости сербский дипломат, писатель и ученый Владимир Кршлянин. На Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. "В центре внимания саммита были Украина и возобновление российско-американского сотрудничества, а затронуты и остальные крупные проблемы мира. Одна встреча на Аляске не сможет все это решить, но может сделать достаточно большие шаги вперед, чтобы общая атмосфера в мире полностью изменилась. Те же страны, которые до Аляски пытались помешать успехам саммита, со следующего дня будут искать способы присоединиться к его результатам", - отметил Кршлянин. По его словам, "новый мир уже создан", его основным принципом является человеколюбие, он справедливый, многополярный и нравственный, и главные полюсы - это Россия как главная военно-политическая держава, и Китай - как главная экономическая. "Они уже опередили "коллективный Запад" во всем. Его преступная гегемония закончена навсегда. В первой попытке подключить США к новому миру и стать в его рамках одним из главных полюсов Трампу помешало свое глубинное государство, а теперь, когда и оно склонилось к изменению исторического курса, препятствия создают транснациональные элементы преступной олигархии, которые все еще контролируют Британию, ЕС, Израиль", - указал посол МИД Союзной республики Югославия до 2000 года. По его мнению, успех попытки Трампа – это вопрос выживания США, "а может быть, и всего мира". "Поэтому Трамп очень трудится. Америка хочет стать одним из полюсов, но для этого она должна закончить войны на Украине и на Ближнем Востоке, начать сотрудничество с более успешными державами и даже учиться у них", - сказал сербский дипломат. Он напомнил, что США как молодое государство мало с кем из великих держав имеет такие значимые исторические отношения, как с Россией, "а великие державы, к счастью, ничего не забывают". Поэтому хотя про историческую близость США с Россией сегодня почти все забыли, но только с саммитом на Аляске, эта близость всем опять станет очевидной, подчеркнул собеседник агентства.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Страны Запада, пытавшиеся помешать успешной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, будут пытаться присоединяться к ее результатам, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости сербский дипломат, писатель и ученый Владимир Кршлянин.
На Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
"В центре внимания саммита были Украина и возобновление российско-американского сотрудничества, а затронуты и остальные крупные проблемы мира. Одна встреча на Аляске не сможет все это решить, но может сделать достаточно большие шаги вперед, чтобы общая атмосфера в мире полностью изменилась. Те же страны, которые до Аляски пытались помешать успехам саммита, со следующего дня будут искать способы присоединиться к его результатам", - отметил Кршлянин.
По его словам, "новый мир уже создан", его основным принципом является человеколюбие, он справедливый, многополярный и нравственный, и главные полюсы - это Россия как главная военно-политическая держава, и Китай - как главная экономическая.
"Они уже опередили "коллективный Запад" во всем. Его преступная гегемония закончена навсегда. В первой попытке подключить США к новому миру и стать в его рамках одним из главных полюсов Трампу помешало свое глубинное государство, а теперь, когда и оно склонилось к изменению исторического курса, препятствия создают транснациональные элементы преступной олигархии, которые все еще контролируют Британию, ЕС, Израиль", - указал посол МИД Союзной республики Югославия до 2000 года.
По его мнению, успех попытки Трампа – это вопрос выживания США, "а может быть, и всего мира".
"Поэтому Трамп очень трудится. Америка хочет стать одним из полюсов, но для этого она должна закончить войны на Украине и на Ближнем Востоке, начать сотрудничество с более успешными державами и даже учиться у них", - сказал сербский дипломат.
Он напомнил, что США как молодое государство мало с кем из великих держав имеет такие значимые исторические отношения, как с Россией, "а великие державы, к счастью, ничего не забывают". Поэтому хотя про историческую близость США с Россией сегодня почти все забыли, но только с саммитом на Аляске, эта близость всем опять станет очевидной, подчеркнул собеседник агентства.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
