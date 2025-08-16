https://ria.ru/20250816/ssha-2035716516.html

Аналитик рассказала о невербальном поведении Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп быстро нашли общий ритм в невербальном поведении при встрече на Аляске, что может свидетельствовать о готовности к продуктивному диалогу, заявила РИА Новости одна из ведущих в мире специалистов по языку тела, аналитик Трейси Браун. "Сначала они шли вразнобой, но очень быстро начали шагать в ногу. Такое происходит, когда между людьми устанавливается бессознательная синхронизация — раппорт. Это может означать, что переговоры будут продуктивными", — сказала она. По её словам, ещё на этапе выхода Путина из самолёта между лидерами началась тонкая игра невербальных сигналов. "Путин и Трамп всё время смотрели друг на друга, пока президент России шёл к нему — это жест власти. Кто первый отводит взгляд, тот проигрывает", — пояснила Браун. Она также указала, что Трамп протянул руку ладонью вверх, демонстрируя гостеприимство, и поначалу рукопожатие выглядело равным, но затем он потянул Путина на себя. По ее словам, таким образом американский лидер хотел продемонстрировать свою власть и пытался представить ситуацию так, что Путина якобы можно дернуть. Аналитик обратила внимание, что Трамп не занял более выгодную для фотосъёмки позицию, что нетипично для него. "Обычно политики стараются встать слева, чтобы их рука была сверху на снимке. Меня удивило, что он на этом не настоял — это не в его стиле", — отметила Браун. Оба лидера, добавила она, активно заходили в личное пространство собеседника с помощью свободной руки. "Они словно перехватывали контроль, а потом Путин повторяет жест и указывает пальцем — это демонстрация угрозы. Трамп в ответ слегка наклоняет голову — это жест интереса, но не подчинения", — объяснила она.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

