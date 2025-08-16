https://ria.ru/20250816/ssha-2035714387.html
Песков позитивно оценил диалог Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали беседовать с журналистами, поскольку и так дали исчерпывающие комментарии по прошедшей встрече, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Были сделаны исчерпывающие заявления", — сказал он."Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", — добавил представитель Кремля.Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились в субботу спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по ряду пунктов урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, главы государств предварительно договорились о новой встрече.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Песков позитивно оценил диалог Путина и Трампа
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали беседовать с журналистами, поскольку и так дали исчерпывающие комментарии по прошедшей встрече, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Были сделаны исчерпывающие заявления", — сказал он.
"Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования", — добавил представитель Кремля.
Переговоры в Анкоридже между российским и американским лидером завершились в субботу спустя почти три часа. Стороны достигли понимания по ряду пунктов урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, главы государств предварительно договорились о новой встрече.