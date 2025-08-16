https://ria.ru/20250816/ssha-2035702950.html
Трамп оценил, во что мог бы вылиться конфликт на Украине
Трамп оценил, во что мог бы вылиться конфликт на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп оценил, во что мог бы вылиться конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что если бы он не победил на выборах главы государства, то конфликт на Украине... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что если бы он не победил на выборах главы государства, то конфликт на Украине уже мог бы перерасти в третью мировую войну. "Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне", - заявил Трамп.
Трамп оценил, во что мог бы вылиться конфликт на Украине
