Путин рассчитывает на развитие отношений России и США
Путин рассчитывает на развитие отношений России и США - РИА Новости, 16.08.2025
Путин рассчитывает на развитие отношений России и США
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что договоренности с американским лидером Дональдом Трампом положат начало деловых и прагматичных отношений России
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что договоренности с американским лидером Дональдом Трампом положат начало деловых и прагматичных отношений России и США, об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом. "Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
