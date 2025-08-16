https://ria.ru/20250816/ssha-2035701073.html

Путин рассчитывает на развитие отношений России и США

Путин рассчитывает на развитие отношений России и США - РИА Новости, 16.08.2025

Путин рассчитывает на развитие отношений России и США

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что договоренности с американским лидером Дональдом Трампом положат начало деловых и прагматичных отношений России

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что договоренности с американским лидером Дональдом Трампом положат начало деловых и прагматичных отношений России и США, об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом. "Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - сказал Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

2025

