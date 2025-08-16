https://ria.ru/20250816/ssha-2035698105.html

Путин назвал события на Украине угрозой безопасности России

Для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины... Для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе, после переговоры пройдут с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

