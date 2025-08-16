https://ria.ru/20250816/ssha-2035692244.html
Россия согласна, что над безопасностью Украины нужно работать, заявил Путин
2025-08-16T02:08:00+03:00
2025-08-16T02:08:00+03:00
2025-08-16T02:13:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим, заявил президент РФ Владимир Путин."Я согласен с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины, готовы над этим работать", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
