https://ria.ru/20250816/ssha-2035686114.html
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:48:00+03:00
2025-08-16T01:48:00+03:00
2025-08-16T05:42:00+03:00
аляска
встреча путина и трампа на аляске
стив уиткофф
владимир путин
россия
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035687482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2fbf4cf4ddb7bff21661fd3634f13bc.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились.Уиткофф пришел в зал, где журналисты ожидают совместную пресс-конференцию лидеров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/ssha-2035685814.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035687482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61a3a1d4744191b78c623464a382beb3.jpg
Спецпосланник президента США на пресс-конференции Путина и Трампа
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пришел на пресс-конференцию Путина и Трампа после переговоров, передает корреспондент РИА Новости
2025-08-16T01:48
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, встреча путина и трампа на аляске, стив уиткофф, владимир путин, россия, в мире, сша, дональд трамп
Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Россия, В мире, США, Дональд Трамп
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров Путина и Трампа