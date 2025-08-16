Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
01:48 16.08.2025 (обновлено: 05:42 16.08.2025)
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске
Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров на Аляске
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились.Уиткофф пришел в зал, где журналисты ожидают совместную пресс-конференцию лидеров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пришел на пресс-конференцию после переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске в узком составе завершились.
Уиткофф пришел в зал, где журналисты ожидают совместную пресс-конференцию лидеров.

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Эксперт прокомментировал показ военной техники США в Анкоридже
