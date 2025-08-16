https://ria.ru/20250816/ssha-2035685814.html

Эксперт прокомментировал показ военной техники США в Анкоридже

Эксперт прокомментировал показ военной техники США в Анкоридже - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт прокомментировал показ военной техники США в Анкоридже

Современная американская техника на военной базе в Анкоридже была призвана продемонстрировать роль США как одной из ведущих военных держав в мире, но этому... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Современная американская техника на военной базе в Анкоридже была призвана продемонстрировать роль США как одной из ведущих военных держав в мире, но этому антуражу не стоит придавать большое значение, поделился с РИА Новости мнением военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал видео подъезда к месту проведения саммита РФ-США на военной базе в Анкоридже. На ролике видно, что путь проходит мимо рядов военной техники. "Воздушная" часть встречи Путина и Трампа включала в себя пролет стратегического бомбардировщика В-2 (именно они нанесли удар по атомным объектам Ирана в конце 12-дневной войны) в сопровождении истребителей в небе над местом встречи, а на летном поле были выставлены образцы современной авиационной техники, включая американские тяжелые истребители пятого поколения F-22", - сказал Коротченко. Как пояснил эксперт, на видно Дмитриевым видно, на пути следования членов российской делегации к месту переговоров были размещены многочисленные образцы техники сухопутных войск США, среди которых гаубицы М777 и БТР Stryker. "Военно-стратегический фон" был призван продемонстрировать роль США как одной из ведущих военных держав в мире и показать американское силовое доминирование", - считает эксперт. При этом, по мнению Коротченко, "этому антуражу" не стоит придавать большое значение, поскольку это сделано "в духе Дональда Трампа", обожающего различные эффекты. "Полагаю, на президента РФ Владимира Путина, который лично принимал решение о разработке и запуске в серийное производство современных образцов российского вооружение, это не произвело впечатления, на которое, возможно, рассчитывала американская сторона. К тому же перед началом визита Путину соответствующими российскими структурами была доложена подробная справка о авиабазе, где планировался саммит, а также о силах и средствах, которыми располагает Пентагон на Аляске", - добавил эксперт. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже и продлилась 2 часа 45 минут.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

