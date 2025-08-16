Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США

https://ria.ru/20250816/ssha-2035685225.html
Россия и США стараются на переговорах по дипломатическим вопросам, но пока больших прорывов нет, заявил российский посол в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия и США стараются на переговорах по дипломатическим вопросам, но пока больших прорывов нет, заявил российский посол в США Александр Дарчиев."Мы стараемся, работаем. Пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли "подвижки" в переговорах России и США по дипломатическим вопросам.США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, но Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
