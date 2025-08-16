Рейтинг@Mail.ru
Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 16.08.2025 (обновлено: 04:06 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ssha-2035685225.html
Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США
Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США - РИА Новости, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США
Россия и США стараются на переговорах по дипломатическим вопросам, но пока больших прорывов нет, заявил российский посол в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:40:00+03:00
2025-08-16T04:06:00+03:00
сша
александр дарчиев
россия
в мире
аляска
павел зарубин
встреча путина и трампа на аляске
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035671414_0:68:3239:1890_1920x0_80_0_0_1be900fd76885627c0fc219c17d910f4.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия и США стараются на переговорах по дипломатическим вопросам, но пока больших прорывов нет, заявил российский посол в США Александр Дарчиев."Мы стараемся, работаем. Пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли "подвижки" в переговорах России и США по дипломатическим вопросам.США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, но Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035682490.html
сша
россия
аляска
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035671414_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_9e1dba0faec4055bf528b1efde30bffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, александр дарчиев, россия, в мире, аляска, павел зарубин, встреча путина и трампа на аляске, сергей рябков, стамбул, оон
США, Александр Дарчиев, Россия, В мире, Аляска, Павел Зарубин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Сергей Рябков, Стамбул, ООН
Дарчиев рассказал о подвижках в переговорах с США

Дарчиев: США и Россия продолжают прикладывать усилия в сфере переговоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия и США стараются на переговорах по дипломатическим вопросам, но пока больших прорывов нет, заявил российский посол в США Александр Дарчиев.
"Мы стараемся, работаем. Пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, есть ли "подвижки" в переговорах России и США по дипломатическим вопросам.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, но Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Полная запись пресс-конференции Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Пресс-конференция Путина и Трампа по итогам встречи. Прямая трансляция
01:54
 
СШААлександр ДарчиевРоссияВ миреАляскаПавел ЗарубинВстреча Путина и Трампа на АляскеСергей РябковСтамбулООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала