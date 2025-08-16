Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу - РИА Новости, 16.08.2025
01:30 16.08.2025
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу
(штат Аляска, США), 16 авг - Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, допустил, что обсудит с РФ соглашения в ядерной сфере. "Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры", - заявил он в интервью.
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу

Трамп заявил, что может обсудить с Путиным на саммите на Аляске ядерную сферу

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, допустил, что обсудит с РФ соглашения в ядерной сфере.
"Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры", - заявил он в интервью.
Заголовок открываемого материала