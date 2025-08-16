https://ria.ru/20250816/ssha-2035682805.html
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу - РИА Новости, 16.08.2025
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу
(штат Аляска, США), 16 авг - Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:30:00+03:00
2025-08-16T01:30:00+03:00
2025-08-16T01:30:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795532_167:0:2905:1540_1920x0_80_0_0_fd8ff64c17ed2d1e156a88cb0fad04d1.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом Fox News, которое было записано до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным, допустил, что обсудит с РФ соглашения в ядерной сфере. "Один из вопросов, который, я думаю, мы обсудим, снова касается Украины, но нам нужно обсудить и ядерные договоры", - заявил он в интервью.
https://ria.ru/20250816/putin-2035681687.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031795532_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_08d76ffb8b5298722c679df081a1a33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, россия, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным ядерную сферу
Трамп заявил, что может обсудить с Путиным на саммите на Аляске ядерную сферу