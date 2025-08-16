https://ria.ru/20250816/ssha-2035678184.html
Трамп рассказал о настрое Лукашенко касательно саммита на Аляске
2025-08-16T01:11:00+03:00
2025-08-16T01:11:00+03:00
2025-08-16T01:15:00+03:00
аляска
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670532_128:0:3767:2047_1920x0_80_0_0_1ace3e0a46957c6d2a856f45691b134c.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он был очень позитивно настроен на предстоящий саммит российского и американского лидеров."Он был очень позитивно настроен относительно этого", - сказал Трамп в интервью Fox News, говоря об ожиданиях Лукашенко от саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома на Аляске.Трамп добавил, что Лукашенко также указал ему на стремление главы российского государства добиться соглашения об урегулировании конфликта на Украине.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
аляска
белоруссия
сша
аляска, в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
