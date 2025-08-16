Рейтинг@Mail.ru
16.08.2025
01:11 16.08.2025 (обновлено: 01:15 16.08.2025)
Трамп рассказал о настрое Лукашенко касательно саммита на Аляске
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он был очень позитивно настроен на предстоящий саммит российского и американского лидеров."Он был очень позитивно настроен относительно этого", - сказал Трамп в интервью Fox News, говоря об ожиданиях Лукашенко от саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома на Аляске.Трамп добавил, что Лукашенко также указал ему на стремление главы российского государства добиться соглашения об урегулировании конфликта на Украине.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он был очень позитивно настроен на предстоящий саммит российского и американского лидеров.
"Он был очень позитивно настроен относительно этого", - сказал Трамп в интервью Fox News, говоря об ожиданиях Лукашенко от саммита президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома на Аляске.
Трамп добавил, что Лукашенко также указал ему на стремление главы российского государства добиться соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Мемкоин Трампа растет на фоне его встречи с Путиным на Аляске
