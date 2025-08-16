Путин сделал три жеста в адрес Трампа, сообщил CNN Türk
CNN Türk: Путин сделал три жеста в адрес Трампа перед саммитом с США на Аляске
АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до начала и перед началом саммита с американском коллегой Дональдом Трампом на Аляске сделал в его отношении три жеста, которые являются значимыми на фоне мирового интереса к переговорам, передал телеканал CNN Türk.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
"На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча. Лидеры добрались до места переговоров на одном автомобиле", - обратил внимание корреспондент CNN Turk Сияменд Качмаз.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
