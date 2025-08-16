https://ria.ru/20250816/ssha-2035666960.html

Путин сделал три жеста в адрес Трампа, сообщил CNN Türk

Путин сделал три жеста в адрес Трампа, сообщил CNN Türk - РИА Новости, 16.08.2025

Путин сделал три жеста в адрес Трампа, сообщил CNN Türk

Президент России Владимир Путин до начала и перед началом саммита с американском коллегой Дональдом Трампом на Аляске сделал в его отношении три жеста, которые... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T00:08:00+03:00

2025-08-16T00:08:00+03:00

2025-08-16T00:08:00+03:00

в мире

сша

россия

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658217_0:0:3398:1911_1920x0_80_0_0_0e9b7f1417b19e305f677dcab50e10b1.jpg

АНКАРА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до начала и перед началом саммита с американском коллегой Дональдом Трампом на Аляске сделал в его отношении три жеста, которые являются значимыми на фоне мирового интереса к переговорам, передал телеканал CNN Türk. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. "На этой встрече президент России Путин сделал три очень важных жеста в адрес президента США Трампа. Во-первых, российский лидер отправился на Аляску, территорию США, для участия в этом саммите. Во-вторых, он прибыл на военную базу США. В-третьих, поприветствовав представителей прессы после выхода из самолета, он сел в машину, принадлежащую американской стороне, и направился к зданию, где будет проходить встреча. Лидеры добрались до места переговоров на одном автомобиле", - обратил внимание корреспондент CNN Turk Сияменд Качмаз. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250816/zakharova-2035665893.html

сша

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске