Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины - РИА Новости, 16.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 16.08.2025
Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны России. "Поддерживая штурмовые подразделения "Южной" группировки войск на константиновском направлении, расчеты ударных БПЛА продолжают охоту за вражеской бронетехникой, лишая противника средств огневой поддержки и подвоза боеприпасов, а также срывая ротационные мероприятия. Точными и слаженными действиями расчетов БПЛА 98-й воздушно-десантной дивизии и 346-й отдельной бригады специального назначения были обнаружены и мастерски поражены прямо на ходу две боевые бронированные машины противника MaxxPro, производства США", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что потеря противником возможности снабжения боеприпасами и доставки подкрепления позволила штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперёд, заняв новые позиции.
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США
© РИА Новости / Андрей КоцБронетранспортер International Maxx Pro
© РИА Новости / Андрей Коц
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны России.
"Поддерживая штурмовые подразделения "Южной" группировки войск на константиновском направлении, расчеты ударных БПЛА продолжают охоту за вражеской бронетехникой, лишая противника средств огневой поддержки и подвоза боеприпасов, а также срывая ротационные мероприятия. Точными и слаженными действиями расчетов БПЛА 98-й воздушно-десантной дивизии и 346-й отдельной бригады специального назначения были обнаружены и мастерски поражены прямо на ходу две боевые бронированные машины противника MaxxPro, производства США", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что потеря противником возможности снабжения боеприпасами и доставки подкрепления позволила штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперёд, заняв новые позиции.
