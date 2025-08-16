https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035788486.html

Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины

Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины - РИА Новости, 16.08.2025

Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины

Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:12:00+03:00

2025-08-16T15:12:00+03:00

2025-08-16T15:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969940180_0:314:2730:1850_1920x0_80_0_0_e8035915ce95a7d81d7a84eb3e0eb0a8.jpg

ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны России. "Поддерживая штурмовые подразделения "Южной" группировки войск на константиновском направлении, расчеты ударных БПЛА продолжают охоту за вражеской бронетехникой, лишая противника средств огневой поддержки и подвоза боеприпасов, а также срывая ротационные мероприятия. Точными и слаженными действиями расчетов БПЛА 98-й воздушно-десантной дивизии и 346-й отдельной бригады специального назначения были обнаружены и мастерски поражены прямо на ходу две боевые бронированные машины противника MaxxPro, производства США", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что потеря противником возможности снабжения боеприпасами и доставки подкрепления позволила штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперёд, заняв новые позиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша