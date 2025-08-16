https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035788486.html
Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
ДОНЕЦК, 16 авг – РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили две боевые бронированные машины MaxxPro американского производства на константиновском направлении, сообщили в министерстве обороны России. "Поддерживая штурмовые подразделения "Южной" группировки войск на константиновском направлении, расчеты ударных БПЛА продолжают охоту за вражеской бронетехникой, лишая противника средств огневой поддержки и подвоза боеприпасов, а также срывая ротационные мероприятия. Точными и слаженными действиями расчетов БПЛА 98-й воздушно-десантной дивизии и 346-й отдельной бригады специального назначения были обнаружены и мастерски поражены прямо на ходу две боевые бронированные машины противника MaxxPro, производства США", - рассказали в ведомстве. В ведомстве добавили, что потеря противником возможности снабжения боеприпасами и доставки подкрепления позволила штурмовым подразделениям "Южной" группировки войск продвинуться вперёд, заняв новые позиции.
сша
Российские расчеты БПЛА уничтожили две американские бронемашины
Бойцы "Юга" уничтожили две бронемашины MaxxPro на Константиновском направлении
