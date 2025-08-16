https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035768367.html
ВСУ потеряли более 220 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение украинским формированиям, в результате противник потерял более 220 военнослужащих в различных районах ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Белая Гора, Беремток, Иванополье, Константиновка, Майское, Новодмитровка, Северск, Серебрянка и Степановка в Донецкой Народной Республике."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, пикап, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Квертус", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
