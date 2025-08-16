Рейтинг@Mail.ru
Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/spetsoperatsiya-2035666457.html
Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж
Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж - РИА Новости, 16.08.2025
Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж
Сержант ВС РФ Евгений Кривчук в ходе одного из боёв в зоне спецоперации получил ранение, но отказался от эвакуации, оказал себе помощь сам и в таком состоянии... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T00:05:00+03:00
2025-08-16T00:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сержант ВС РФ Евгений Кривчук в ходе одного из боёв в зоне спецоперации получил ранение, но отказался от эвакуации, оказал себе помощь сам и в таком состоянии уничтожил двух украинских военных на мотоциклах, а потом ликвидировал опорный пункт противника, сообщили в Минобороны России. "Во время очередных боев за один из населенных пунктов, действуя в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. После артиллерийского обстрела со стороны противника Евгений получил ранение и занял позицию в ближайшей лесополосе. Оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации", - говорится в сообщении. "Гвардии сержант Кривчук вступил в бой с противником и уничтожил двух боевиков ВСУ, передвигавшихся на мотоциклах", - добавили в МО РФ. Отмечается, что группа Кривчука при этом продолжила наступательные действия, открыла шквальный огонь и деморализовала врага. Сержант воспользовался "моментом внезапности", забросил гранату в блиндаж ВСУ через вентиляцию и ликвидировал опорный пункт. Благодаря действиям Кривчука группа смогла зачистить заданный район без потерь среди личного состава, поставленная задача была выполнена, а штурмовая группа эвакуировалась на захваченной технике, рассказали в Минобороны РФ. Смелость и решительность при выполнении боевых задач наводчик-оператор мотострелковой роты Кривчук проявлял не раз, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250815/brigada-2035558004.html
https://ria.ru/20250815/desantniki-2035471706.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж

Минобороны: раненый боец уничтожил двух военных ВСУ на мотоциклах и блиндаж

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сержант ВС РФ Евгений Кривчук в ходе одного из боёв в зоне спецоперации получил ранение, но отказался от эвакуации, оказал себе помощь сам и в таком состоянии уничтожил двух украинских военных на мотоциклах, а потом ликвидировал опорный пункт противника, сообщили в Минобороны России.
"Во время очередных боев за один из населенных пунктов, действуя в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. После артиллерийского обстрела со стороны противника Евгений получил ранение и занял позицию в ближайшей лесополосе. Оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации", - говорится в сообщении.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР
Вчера, 16:03
"Гвардии сержант Кривчук вступил в бой с противником и уничтожил двух боевиков ВСУ, передвигавшихся на мотоциклах", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что группа Кривчука при этом продолжила наступательные действия, открыла шквальный огонь и деморализовала врага. Сержант воспользовался "моментом внезапности", забросил гранату в блиндаж ВСУ через вентиляцию и ликвидировал опорный пункт.
Благодаря действиям Кривчука группа смогла зачистить заданный район без потерь среди личного состава, поставленная задача была выполнена, а штурмовая группа эвакуировалась на захваченной технике, рассказали в Минобороны РФ.
Смелость и решительность при выполнении боевых задач наводчик-оператор мотострелковой роты Кривчук проявлял не раз, подчеркнули в ведомстве.
Работа российских десантников за Часовым Яром в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ВС России нанесли удары по ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром
Вчера, 11:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала