Раненый российский боец уничтожил двух боевиков ВСУ и блиндаж

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сержант ВС РФ Евгений Кривчук в ходе одного из боёв в зоне спецоперации получил ранение, но отказался от эвакуации, оказал себе помощь сам и в таком состоянии уничтожил двух украинских военных на мотоциклах, а потом ликвидировал опорный пункт противника, сообщили в Минобороны России. "Во время очередных боев за один из населенных пунктов, действуя в составе штурмовой группы выполнял задачу по захвату опорного пункта противника. После артиллерийского обстрела со стороны противника Евгений получил ранение и занял позицию в ближайшей лесополосе. Оказал себе первую помощь и отказался от эвакуации", - говорится в сообщении. "Гвардии сержант Кривчук вступил в бой с противником и уничтожил двух боевиков ВСУ, передвигавшихся на мотоциклах", - добавили в МО РФ. Отмечается, что группа Кривчука при этом продолжила наступательные действия, открыла шквальный огонь и деморализовала врага. Сержант воспользовался "моментом внезапности", забросил гранату в блиндаж ВСУ через вентиляцию и ликвидировал опорный пункт. Благодаря действиям Кривчука группа смогла зачистить заданный район без потерь среди личного состава, поставленная задача была выполнена, а штурмовая группа эвакуировалась на захваченной технике, рассказали в Минобороны РФ. Смелость и решительность при выполнении боевых задач наводчик-оператор мотострелковой роты Кривчук проявлял не раз, подчеркнули в ведомстве.

