Российский спецборт вылетел из Анкориджа
Российский спецборт вылетел из Анкориджа - РИА Новости, 16.08.2025
Российский спецборт вылетел из Анкориджа
Самолет специального летного отряда "Россия" Tу-204 вылетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа
2025-08-16T04:40:00+03:00
2025-08-16T04:40:00+03:00
2025-08-16T04:55:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Самолет специального летного отряда "Россия" Tу-204 вылетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.По данным портала, самолет вылетел с авиабазы примерно в 4.27 мск в сторону Магадана.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Российский спецборт вылетел из Анкориджа
Flightradar: спецборт Ту-204 вылетел из Анкориджа после встречи Путина и Трампа