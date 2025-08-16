Рейтинг@Mail.ru
Мелони заявила о возможности достичь соглашения по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
13:57 16.08.2025
Мелони заявила о возможности достичь соглашения по Украине
Мелони заявила о возможности достичь соглашения по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Мелони заявила о возможности достичь соглашения по Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
украина
италия
россия
джорджа мелони
владимир путин
дональд трамп
нато
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по Украине всё ещё сложно, но наконец-то возможно. "Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение (достичь - ред.) всё еще сложно, но наконец-то возможно... Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях", - приводит слова Мелони правительственный Дворец Киджи. Премьер заявила, что предметом обсуждения на встрече Путина и Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне. "Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая США", - сообщила Мелони.
в мире, украина, италия, россия, джорджа мелони, владимир путин, дональд трамп, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Италия, Россия, Джорджа Мелони, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Мелони заявила о возможности достичь соглашения по Украине

Мелони: достичь соглашения по Украине все еще сложно, но возможно

© AP Photo / Hassan AmmarДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
РИМ, 16 авг - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске заявила, что достичь соглашения по Украине всё ещё сложно, но наконец-то возможно.
"Я считаю положительным тот факт, что на Украине появляются проблески надежды на мир. Соглашение (достичь - ред.) всё еще сложно, но наконец-то возможно... Только Украина сможет вести переговоры об условиях и своих территориях", - приводит слова Мелони правительственный Дворец Киджи.
Премьер заявила, что предметом обсуждения на встрече Путина и Трампа стал в том числе вопрос гарантий безопасности для Украины. Американский лидер, по словам Мелони, озвучил итальянскую концепцию о гарантиях для Киева по аналогии со статьей НАТО о коллективной обороне.
"Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех ее партнеров, включая США", - сообщила Мелони.
Economist: есть предварительное соглашение о прекращении огня на Украине
