В Севастополе проверят соблюдение миграционного законодательства
11:12 16.08.2025
В Севастополе проверят соблюдение миграционного законодательства
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, поисковых и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно", - написал Развожаевв своем Telegram-канале. По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки "Маяк" до остановки "Муссон". "Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города", - подчеркнул губернатор.
севастополь
гагаринский район
севастополь, гагаринский район, михаил развожаев, общество
Севастополь, Гагаринский район, Михаил Развожаев, Общество
Города России. Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, поисковых и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно", - написал Развожаевв своем Telegram-канале.
По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки "Маяк" до остановки "Муссон".
"Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города", - подчеркнул губернатор.
