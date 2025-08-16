https://ria.ru/20250816/sdelka-2035727456.html

Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией

Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией по завершению украинского конфликта, сказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следует пойти на сделку с Россией по завершению украинского конфликта, сказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News."Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться. Зеленский должен согласиться", — отметил он.Другие заявления президента:Встреча Путина и Трампа прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

2025

