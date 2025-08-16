Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию - РИА Новости, 16.08.2025
12:51 16.08.2025 (обновлено: 14:54 16.08.2025)
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию - РИА Новости, 16.08.2025
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию
Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили... РИА Новости, 16.08.2025
евросоюз
владимир путин
россия
сша
в мире
дональд трамп
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.
россия
сша
евросоюз, владимир путин, россия, сша, в мире, дональд трамп
Евросоюз, Владимир Путин, Россия, США, В мире, Дональд Трамп
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию

Лидеры ЕС заявили после саммита на Аляске о готовности продолжать давление на РФ

© AP Photo / Omar HavanaФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ рассказали, при каком условии ЕС мог бы ослабить санкции против России
ЕвросоюзВладимир ПутинРоссияСШАВ миреДональд Трамп
 
 
