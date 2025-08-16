https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035771302.html

В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию

2025-08-16T12:51:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.

