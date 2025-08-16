https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035771302.html
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию - РИА Новости, 16.08.2025
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию
Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T12:51:00+03:00
2025-08-16T12:51:00+03:00
2025-08-16T14:54:00+03:00
евросоюз
владимир путин
россия
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_1857f8bbaf65ef03ad7734d8ed90aa74.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать санкционное давление на Россию, действующие санкции останутся в силе, планируются новые, в частности, экономические меры, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа."Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира", - указывается в документе.
https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035772350.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030862488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec6e14bc1d07e9613b57880cb9073b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, владимир путин, россия, сша, в мире, дональд трамп
Евросоюз, Владимир Путин, Россия, США, В мире, Дональд Трамп
В ЕС заявили об усилении санкционного давления на Россию
Лидеры ЕС заявили после саммита на Аляске о готовности продолжать давление на РФ