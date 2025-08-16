https://ria.ru/20250816/sammit-2035837802.html

Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Белый дом отреагировал на сообщение радио США (NPR) о том, что в отеле на Аляске были найдены документы, предположительно принадлежащие американскому Госдепартаменту и касающиеся организации прошедшего саммита между США и Россией. "Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такой самопровозглашенной "расследовательской журналистики" их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков", – заявила в своем заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Как сообщалось ранее, в отеле Captain Cook, расположенном неподалеку от места проведения саммита (база Эльмендорф-Ричардсон), были найдены оставленные в общем принтере служебные документы. Как утверждает NPR, восемь страниц с потенциально секретной информацией – временем и местом встречи лидеров, а также телефонами ответственных лиц – вероятно, остались там по недосмотру американских дипломатов.

