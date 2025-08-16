Рейтинг@Mail.ru
Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 16.08.2025 (обновлено: 03:43 17.08.2025)
https://ria.ru/20250816/sammit-2035837802.html
Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите
Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите - РИА Новости, 17.08.2025
Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите
Белый дом отреагировал на сообщение радио США (NPR) о том, что в отеле на Аляске были найдены документы, предположительно принадлежащие американскому... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-16T23:40:00+03:00
2025-08-17T03:43:00+03:00
в мире
аляска
сша
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Белый дом отреагировал на сообщение радио США (NPR) о том, что в отеле на Аляске были найдены документы, предположительно принадлежащие американскому Госдепартаменту и касающиеся организации прошедшего саммита между США и Россией. "Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такой самопровозглашенной "расследовательской журналистики" их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков", – заявила в своем заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Как сообщалось ранее, в отеле Captain Cook, расположенном неподалеку от места проведения саммита (база Эльмендорф-Ричардсон), были найдены оставленные в общем принтере служебные документы. Как утверждает NPR, восемь страниц с потенциально секретной информацией – временем и местом встречи лидеров, а также телефонами ответственных лиц – вероятно, остались там по недосмотру американских дипломатов.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035832914.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, государственный департамент сша
В мире, Аляска, США, Россия, Государственный департамент США
Белый дом отреагировал на сообщения о найденных документах о саммите

Белый дом высмеял сообщения о найденных на Аляске документах о саммите

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Белый дом отреагировал на сообщение радио США (NPR) о том, что в отеле на Аляске были найдены документы, предположительно принадлежащие американскому Госдепартаменту и касающиеся организации прошедшего саммита между США и Россией.
"Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это "нарушением безопасности". Именно из-за такой самопровозглашенной "расследовательской журналистики" их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков", – заявила в своем заявлении заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Как сообщалось ранее, в отеле Captain Cook, расположенном неподалеку от места проведения саммита (база Эльмендорф-Ричардсон), были найдены оставленные в общем принтере служебные документы. Как утверждает NPR, восемь страниц с потенциально секретной информацией – временем и местом встречи лидеров, а также телефонами ответственных лиц – вероятно, остались там по недосмотру американских дипломатов.
Дональд Трамп во время совместной с президентом России Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: Трамп хочет провести встречу с Россией и Украиной уже 22 августа
Вчера, 21:56
 
В миреАляскаСШАРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала