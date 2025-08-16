https://ria.ru/20250816/sammit-2035833436.html
Лавров и Фидан обсудили саммит Путина и Трампа на Аляске
Лавров и Фидан обсудили саммит Путина и Трампа на Аляске
2025-08-16T22:07:00+03:00
2025-08-16T22:07:00+03:00
2025-08-16T22:11:00+03:00
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудил саммит РФ и США на Аляске, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня (16 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались усилия по прекращению войны между Россией и Украиной и встреча президентов России и США на Аляске в этих рамках",- сообщил собеседник агентства."Министр Фидан заявил, что Анкара надеется, что процесс, начатый на Аляске, приведет к прочному миру при участии Украины, и что Турция готова внести свой вклад", - уточнил источник РИА Новости.
