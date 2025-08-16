https://ria.ru/20250816/sammit-2035825158.html
В ОАЭ оценили усилия Путина и Трампа по завершению конфликта на Украине
ДУБАЙ, 16 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявило, что совместные усилия двух лидеров по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности. "Министерство иностранных дел высоко оценило эту историческую встречу, подтвердив, что конструктивный диалог является наилучшим путем для сближения точек зрения и урегулирования конфликтов. Оно отметило, что совместные усилия двух президентов по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Также внешнеполитическое ведомство ОАЭ высоко оценило усилия Трампа по укреплению диалога и поиску мирных решений и посчитало встречу двух президентов важным шагом для создания атмосферы доверия на европейском континенте. Встреча Путина и Трампа состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
