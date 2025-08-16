https://ria.ru/20250816/sammit-2035741332.html

"Дорого заплатили". Во Франции жестко высказались после саммита на Аляске

Европа оказалась на задворках истории после российско-американского саммита на Аляске, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Европа оказалась на задворках истории после российско-американского саммита на Аляске, заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Этой ночью Европа ушла из истории, дорого заплатив за свою слепоту и предвзятость в украинском конфликте. Столкнувшись с Трампом и Путиным, которые хотят вместе добиваться мира и расширять сотрудничество во всех областях, Франции необходимо срочно вернуться к независимой внешней политике и освободиться от этого самоубийственного Европейского союза", — написал он.В субботу на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.Как отметил российский лидер по итогам встречи, между сторонами достигнуто понимание, которое может открыть дорогу к миру на Украине. Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта.

