Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:11 16.08.2025 (обновлено: 01:52 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/ryazanskaya-oblast-2035678074.html
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти - РИА Новости, 16.08.2025
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:11:00+03:00
2025-08-16T01:52:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
павел малков
шиловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035718484_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_f392db267a0ec0180abc055049b41c57.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявлял о пяти жертвах и ста раненых."Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли. Работы на месте продолжаются", — говорится в публикации.Что известно о ЧП
https://ria.ru/20250809/vzryv-2034313437.html
рязанская область
россия
шиловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035718484_0:0:930:697_1920x0_80_0_0_a8156fbb72a7150cccc2c350a5f681e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), павел малков, шиловский район
Происшествия, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Павел Малков, Шиловский район
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, 120 пострадали

© МЧС России/TelegramМесто взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявлял о пяти жертвах и ста раненых.
«
"Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли. Работы на месте продолжаются", — говорится в публикации.

Что известно о ЧП

  • На предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе.
  • Следственное управление СК по Рязанской области возбудило уголовное дело по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
  • На территории Шиловского района Рязанской области введен режим ЧС.
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
9 августа, 11:44
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Павел МалковШиловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала