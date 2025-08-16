https://ria.ru/20250816/ryazanskaya-oblast-2035678074.html
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти - РИА Новости, 16.08.2025
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:11:00+03:00
2025-08-16T01:11:00+03:00
2025-08-16T01:52:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
павел малков
шиловский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035718484_0:0:1240:697_1920x0_80_0_0_f392db267a0ec0180abc055049b41c57.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявлял о пяти жертвах и ста раненых."Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли. Работы на месте продолжаются", — говорится в публикации.Что известно о ЧП
https://ria.ru/20250809/vzryv-2034313437.html
рязанская область
россия
шиловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035718484_0:0:930:697_1920x0_80_0_0_a8156fbb72a7150cccc2c350a5f681e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), павел малков, шиловский район
Происшествия, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Павел Малков, Шиловский район
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, 120 пострадали