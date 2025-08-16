https://ria.ru/20250816/ryazanskaya-oblast-2035678074.html

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до девяти, пострадали 120, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявлял о пяти жертвах и ста раненых."Еще один человек спасен из-под завалов в Рязанской области. Местонахождение пострадавшего обнаружил кинологический расчет МЧС России. Всего спасены три человека. Тела еще четырех человек извлечены из-под завалов. По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли. Работы на месте продолжаются", — говорится в публикации.Что известно о ЧП

