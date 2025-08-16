https://ria.ru/20250816/ryazan-2035797992.html

Состояние четырех пострадавших в ЧП под Рязанью остается крайне тяжелым

Состояние четырех пострадавших в ЧП под Рязанью остается крайне тяжелым - РИА Новости, 16.08.2025

Состояние четырех пострадавших в ЧП под Рязанью остается крайне тяжелым

Состояние четырех пациентов, пострадавших в происшествии в Рязанской области, крайне тяжелое, еще семь - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра... РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Состояние четырех пациентов, пострадавших в происшествии в Рязанской области, крайне тяжелое, еще семь - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, в пятницу утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По последним данным регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек, 130 пострадали. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу на территории Шиловского района Рязанской области ввели режим ЧС "Шестнадцать пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние 4 пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще 7 - в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выбора тактики ведения пациентов. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.

