Состояние четырех пострадавших в ЧП под Рязанью остается крайне тяжелым
16:36 16.08.2025
Состояние четырех пострадавших в ЧП под Рязанью остается крайне тяжелым
Состояние четырех пострадавших в ЧП под Рязанью остается крайне тяжелым
происшествия
рязанская область
россия
шиловский район
алексей кузнецов
павел малков
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Состояние четырех пациентов, пострадавших в происшествии в Рязанской области, крайне тяжелое, еще семь - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, в пятницу утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По последним данным регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек, 130 пострадали. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу на территории Шиловского района Рязанской области ввели режим ЧС "Шестнадцать пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние 4 пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще 7 - в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам. Он добавил, что все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выбора тактики ведения пациентов. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.
происшествия, рязанская область, россия, шиловский район, алексей кузнецов, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Россия, Шиловский район, Алексей Кузнецов, Павел Малков
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Состояние четырех пациентов, пострадавших в происшествии в Рязанской области, крайне тяжелое, еще семь - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, в пятницу утром на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По последним данным регионального оперштаба, в результате ЧП погибли 11 человек, 130 пострадали. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пятницу на территории Шиловского района Рязанской области ввели режим ЧС
"Шестнадцать пострадавших в происшествии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 продолжают лечение в стационарах Рязани. Состояние 4 пациентов крайне тяжелое, врачи борются за их жизни, еще 7 - в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести", - рассказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выбора тактики ведения пациентов. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе
