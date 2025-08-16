Рейтинг@Mail.ru
08:47 16.08.2025 (обновлено: 09:45 16.08.2025)
МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС РФ."Сотрудники МЧС России непрерывно работают на месте происшествия в Рязанской области... Кинологические расчеты МЧС России продолжают обследовать разрушенные конструкции... Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС РФ.
"Сотрудники МЧС России непрерывно работают на месте происшествия в Рязанской области... Кинологические расчеты МЧС России продолжают обследовать разрушенные конструкции... Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек
08:30
 
ПроисшествияРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
