МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области

МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области - РИА Новости, 16.08.2025

МЧС рассказало о ликвидации последствий ЧП в Рязанской области

Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T08:47:00+03:00

2025-08-16T08:47:00+03:00

2025-08-16T09:45:00+03:00

происшествия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС РФ."Сотрудники МЧС России непрерывно работают на месте происшествия в Рязанской области... Кинологические расчеты МЧС России продолжают обследовать разрушенные конструкции... Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.

рязанская область

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

