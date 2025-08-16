https://ria.ru/20250816/ryazan-2035741626.html

Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. <...> Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", — говорится в релизе.По данным оперштаба, 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 перевели в федеральные медицинские центры Москвы.За минувшие вечер и ночь благодаря усилиям МЧС и Росгвардии из-под завалов спасли трех человек. Работы по ликвидации последствий продолжаются, въезд на территорию места происшествия запрещен.Что известно о ЧП

