Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек
08:30 16.08.2025 (обновлено: 10:27 16.08.2025)
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек
Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. &lt;...&gt; Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", — говорится в релизе.По данным оперштаба, 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 перевели в федеральные медицинские центры Москвы.За минувшие вечер и ночь благодаря усилиям МЧС и Росгвардии из-под завалов спасли трех человек. Работы по ликвидации последствий продолжаются, въезд на территорию места происшествия запрещен.Что известно о ЧП
Последствия ЧП в Рязанской области
Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.
"Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. <...> Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", — говорится в релизе.
По данным оперштаба, 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 перевели в федеральные медицинские центры Москвы.
За минувшие вечер и ночь благодаря усилиям МЧС и Росгвардии из-под завалов спасли трех человек. Работы по ликвидации последствий продолжаются, въезд на территорию места происшествия запрещен.
Что известно о ЧП

  • В пятницу на заводе в Шиловском районе произошло возгорание в производственном цехе.
  • В регионе создали штаб по ликвидации последствий, угрозы жилому сектору нет.
  • Возбуждено дело по статье за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
  • Горячая линия и штаб по оказанию помощи будут работать круглосуточно: 84913637464.
  • На территории Шиловского района ввели режим ЧС.
