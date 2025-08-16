https://ria.ru/20250816/ryazan-2035741626.html
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек
Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 11, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале."Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. <...> Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек", — говорится в релизе.По данным оперштаба, 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 перевели в федеральные медицинские центры Москвы.За минувшие вечер и ночь благодаря усилиям МЧС и Росгвардии из-под завалов спасли трех человек. Работы по ликвидации последствий продолжаются, въезд на территорию места происшествия запрещен.Что известно о ЧП
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035750937_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b95aded1c7b85c5aaacc2f675be5c209.jpg
Последствия ЧП в Рязанской области
Последствия ЧП в Рязанской области непрерывно ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники, кинологи продолжают обследовать разрушенные конструкции, сообщили в МЧС. Спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор.
