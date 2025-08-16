https://ria.ru/20250816/rukopozhatie-2035717616.html

СМИ оценили рукопожатие Путина и Трампа перед саммитом

СМИ оценили рукопожатие Путина и Трампа перед саммитом

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа напоминает встречу двух старых друзей, пишет итальянская газета Repubblica. "Когда они пожали друг другу руки, казалось, что они два старых друга, которые давно не виделись и были рады снова встретиться на обед Феррагосто (главный летний праздник в Италии, отмечается 15 августа - ред.), хотя на самом деле этот (итальянский - ред.) праздник для обоих ничего не значит", - говорится в публикации издания. Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры продолжаются уже более двух часов.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

