МИД опубликовало фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия - РИА Новости, 16.08.2025
00:20 16.08.2025
МИД опубликовало фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
МИД опубликовало фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
2025-08-16T00:20:00+03:00
2025-08-16T00:20:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - за мгновения до рукопожатия. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. На опубликованном МИД РФ фото, сделанном на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, лидеры протягивают друг другу руки. Фото сопровождается смайликом рукопожатия. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - за мгновения до рукопожатия.
Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
На опубликованном МИД РФ фото, сделанном на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, лидеры протягивают друг другу руки. Фото сопровождается смайликом рукопожатия.
Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
В миреРоссияАляскаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
