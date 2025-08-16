https://ria.ru/20250816/rukopozhatie-2035669284.html
МИД опубликовало фото Путина и Трампа за мгновения до рукопожатия
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале фото, сделанное фотокорреспондентом РИА Новости, на котором президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - за мгновения до рукопожатия. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. На опубликованном МИД РФ фото, сделанном на военной базе Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски, Анкоридже, лидеры протягивают друг другу руки. Фото сопровождается смайликом рукопожатия. Центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
