Эксперты рассказали, как итоги саммита на Аляске повлияют на рубль

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Итогам саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, могут привести к незначительному и постепенному ослаблению рубля, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "События развиваются по нейтральному сценарию. Конкретики в достижении договорённостей стороны не представили, но был отмечен прогресс и позитивный ход встречи", - считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Не следует ожидать существенного влияния на курс рубля, хотя небольшая просадка в понедельник и возможна, рассказал главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Мы не увидим лавинообразное ослабление, но в ближайшие дни сильного укрепления рубля точно не стоит ждать и вообще какого-либо укрепления, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "Есть довольно высокая вероятность начала процесса ослабления рубля в силу того, что было сказано о не введении новых санкций. То есть вероятность ослабления действующих санкций тоже выросла. Соответственно, это может привести к тому, что поток валюты из России, если действительно реализуются высказанные вчера планы о не введении санкций, может повлиять на уменьшение количества долларовой массы в России и будет отражаться в виде ослабления рубля", - пояснил эксперт. В среднесрочной перспективе возможно ослабления рубля до 81-82 рублей за доллар, рассказал старший аналитик проекта bitkogan Евгений Рябков.

