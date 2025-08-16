Рейтинг@Mail.ru
Посол России рассказал, что страна готова восстановить авиасообщение с США
02:03 16.08.2025 (обновлено: 03:45 16.08.2025)
Посол России рассказал, что страна готова восстановить авиасообщение с США
Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Наша инициатива, мы считаем, она способствовала бы реальной нормализации, это восстановление прямого авиасообщения между нашими странами. Мы подготовили документы соответствующие, российская сторона, свои варианты, они обсуждаются", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Посол России рассказал, что страна готова восстановить авиасообщение с США

Посол Дарчиев: РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Россия подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Наша инициатива, мы считаем, она способствовала бы реальной нормализации, это восстановление прямого авиасообщения между нашими странами. Мы подготовили документы соответствующие, российская сторона, свои варианты, они обсуждаются", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия поставила вопрос возобновления авиасообщения перед Вашингтоном, отклик пока минимальный, но Москва не откладывает этот вопрос "в долгий ящик".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон
