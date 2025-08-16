Рейтинг@Mail.ru
Беседа Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО была непростой, пишет Axios
10:19 16.08.2025 (обновлено: 10:33 16.08.2025)
Беседа Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО была непростой, пишет Axios
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разговор между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым", сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Источник, осведомленный о разговоре между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО, сообщил мне, что "разговор был непростым", - написал Равид на своей странице в соцсети X.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия, нато, аляска, в мире, встреча путина и трампа на аляске
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, Россия, НАТО, Аляска, В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разговор между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым", сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Источник, осведомленный о разговоре между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО, сообщил мне, что "разговор был непростым", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Зеленский планирует встретиться с Трампом уже в понедельник, пишет Axios
