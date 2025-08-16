https://ria.ru/20250816/razgovor-2035754569.html
Беседа Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО была непростой, пишет Axios
Беседа Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО была непростой, пишет Axios - РИА Новости, 16.08.2025
Беседа Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО была непростой, пишет Axios
Разговор между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым", сообщает журналист портала... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разговор между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО после саммита РФ-США был "непростым", сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник."Источник, осведомленный о разговоре между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО, сообщил мне, что "разговор был непростым", - написал Равид на своей странице в соцсети X.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом распространило информацию о разговоре Трампа с лидерами стран НАТО после продолжительного звонка с Владимиром Зеленским.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.
