Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 16.08.2025
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки
Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр"
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
