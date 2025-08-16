https://ria.ru/20250816/pvo-2035777090.html
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки - РИА Новости, 16.08.2025
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки
Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:37:00+03:00
2025-08-16T13:37:00+03:00
2025-08-16T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки
МО РФ: ПВО сбила за сутки 5 управляемых авиабомб и 169 БПЛА ВСУ самолетного типа