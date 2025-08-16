https://ria.ru/20250816/pvo-2035777090.html

Российская ПВО сбила пять авиабомб и 169 украинских дронов за сутки

Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили за сутки пять управляемых авиационных бомб и 169 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.

