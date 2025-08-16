Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил грамотами сотрудников "России сегодня" - РИА Новости, 16.08.2025
18:36 16.08.2025
Путин наградил грамотами сотрудников "России сегодня"
Путин наградил грамотами сотрудников "России сегодня"
Президент РФ Владимир Путин за многолетнюю добросовестную работу наградил почетными грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня",...
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за многолетнюю добросовестную работу наградил почетными грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня", четырем объявлена благодарность, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов. "За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Еремину Светлану Сергеевну - шеф-редактора группы радио эфира дирекции радио Sputnik федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва, Савина Павла Александровича - заместителя начальника отдела дирекции информационных технологий федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в указе. Также почетной грамотой награжден Шумилкин Роман - заместитель директора дирекции начальника службы дирекции технического сопровождения радио и иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня". "Объявить благодарность президента Российской Федерации: Бычковой Анастасии Александровне - руководителю проектов управления дирекции международного сотрудничества федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - подчеркивается в указе. Благодарность также объявлена Гомкцян Анастасии - заместителю руководителя редакции Северной Америки управления главной дирекции информации, Павлову Владимиру - руководителю редакции Азиатско-Тихоокеанского региона управления главной дирекции информации и Стефанову Алексею - корреспонденту группы проекта Sputnik Латвия управления дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии.
Путин наградил грамотами сотрудников "России сегодня"

Путин наградил почетными грамотами трех сотрудников "России сегодня"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за многолетнюю добросовестную работу наградил почетными грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня", четырем объявлена благодарность, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов.
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Еремину Светлану Сергеевну - шеф-редактора группы радио эфира дирекции радио Sputnik федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва, Савина Павла Александровича - заместителя начальника отдела дирекции информационных технологий федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в указе.
Также почетной грамотой награжден Шумилкин Роман - заместитель директора дирекции начальника службы дирекции технического сопровождения радио и иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня".
"Объявить благодарность президента Российской Федерации: Бычковой Анастасии Александровне - руководителю проектов управления дирекции международного сотрудничества федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - подчеркивается в указе.
Благодарность также объявлена Гомкцян Анастасии - заместителю руководителя редакции Северной Америки управления главной дирекции информации, Павлову Владимиру - руководителю редакции Азиатско-Тихоокеанского региона управления главной дирекции информации и Стефанову Алексею - корреспонденту группы проекта Sputnik Латвия управления дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии.
