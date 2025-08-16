Путин наградил грамотами сотрудников "России сегодня"
Путин наградил почетными грамотами трех сотрудников "России сегодня"
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин за многолетнюю добросовестную работу наградил почетными грамотами троих сотрудников Международной медиагруппы "Россия сегодня", четырем объявлена благодарность, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов.
"За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Еремину Светлану Сергеевну - шеф-редактора группы радио эфира дирекции радио Sputnik федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва, Савина Павла Александровича - заместителя начальника отдела дирекции информационных технологий федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - говорится в указе.
Также почетной грамотой награжден Шумилкин Роман - заместитель директора дирекции начальника службы дирекции технического сопровождения радио и иновещания ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня".
"Объявить благодарность президента Российской Федерации: Бычковой Анастасии Александровне - руководителю проектов управления дирекции международного сотрудничества федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", город Москва", - подчеркивается в указе.
Благодарность также объявлена Гомкцян Анастасии - заместителю руководителя редакции Северной Америки управления главной дирекции информации, Павлову Владимиру - руководителю редакции Азиатско-Тихоокеанского региона управления главной дирекции информации и Стефанову Алексею - корреспонденту группы проекта Sputnik Латвия управления дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии.
