Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине

Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине

Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.

россия

украина

2025

россия, украина, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске