https://ria.ru/20250816/putin-2035812790.html
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине
Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:23:00+03:00
2025-08-16T18:23:00+03:00
2025-08-16T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83d116355ba87965ab2fd93fdd39872.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.
https://ria.ru/20250816/putin-2035811651.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae7d2320cdbf0cf4aef6d3a24c80259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине
Путин: Россия хотела бы перейти к решению вопросов по Украине мирными средствами