Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/putin-2035812790.html
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине
Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:23:00+03:00
2025-08-16T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83d116355ba87965ab2fd93fdd39872.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.
https://ria.ru/20250816/putin-2035811651.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae7d2320cdbf0cf4aef6d3a24c80259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин призвал к мирному решению вопросов по Украине

Путин: Россия хотела бы перейти к решению вопросов по Украине мирными средствами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия хотела бы перейти к решению всех вопросов по Украине мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине
Вчера, 18:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала