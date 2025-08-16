Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям
18:18 16.08.2025
Путин заявил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил президент России Владимир Путин.Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут."Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.
владимир путин, дональд трамп, россия, сша, аляска, встреча путина и трампа на аляске
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Аляска, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
"Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.
