Путин заявил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям

2025-08-16T18:18:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Разговор на Аляске приближает к нужным решениям, заявил президент России Владимир Путин.Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут."Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.

