18:17 16.08.2025 (обновлено: 18:52 16.08.2025)
Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание и рассказал об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию&quot;.&quot;Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами&quot;.Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание и рассказал об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, разговор с Трампом был откровенным и содержательным.
  • Переговоры на Аляске приближают к нужным решениям.
"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию".

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Владимир Путин
президент России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
Вчера, 10:25
  • Лидеры обсудили разрешение украинского конфликта на справедливой основе.
  • Устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования.
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами".

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Владимир Путин
президент России
  • Во время переговоров стороны обсудили практически все направления взаимодействия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: Трамп выступил за передачу России всего Донбасса для заключения мира
Вчера, 17:32

Итоги переговоров на Аляске

  • В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Вчера, 17:03
 
