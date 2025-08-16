Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание и рассказал об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, разговор с Трампом был откровенным и содержательным.
- Переговоры на Аляске приближают к нужным решениям.
«
"Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию".
Трамп добился своего на Аляске
Вчера, 10:25
- Лидеры обсудили разрешение украинского конфликта на справедливой основе.
- Устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования.
«
"Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами".
- Во время переговоров стороны обсудили практически все направления взаимодействия.
Итоги переговоров на Аляске
- В ночь на субботу Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
- С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
- Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
- Путин поблагодарил коллегу за приглашение и указал на близкое соседство России и США, несмотря на то что их разделяет океан.
- Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
- Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
- Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
Вчера, 17:03