https://ria.ru/20250816/putin-2035811741.html

Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров - РИА Новости, 16.08.2025

Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание и рассказал об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T18:17:00+03:00

2025-08-16T18:17:00+03:00

2025-08-16T18:52:00+03:00

в мире

аляска

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035814055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3dc47889278f5be5132d474a61d0355a.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел в Кремле совещание и рассказал об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию"."Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами".Итоги переговоров на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html

https://ria.ru/20250816/trump-2035806228.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров 2025-08-16T18:17 true PT1M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, россия