Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 16.08.2025 (обновлено: 18:21 16.08.2025)
Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине
Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине
Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования, заявил президент России Владимир Путин."Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - сказал глава государства в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.
украина, встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин
Украина, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине

Путин: нужно учесть устранение первопричин кризиса на Украине при урегулировании

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - сказал глава государства в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.
Путин сообщил, что обсудил справедливое разрешение конфликта на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
