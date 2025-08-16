https://ria.ru/20250816/putin-2035811651.html

Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине

Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине - РИА Новости, 16.08.2025

Путин отметил важность устранения первопричин кризиса на Украине

16.08.2025

Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Устранение первопричин кризиса на Украине должно быть положено в основу урегулирования, заявил президент России Владимир Путин."Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - сказал глава государства в ходе совещания по итогам российско-американских переговоров.

